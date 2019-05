Verranno eseguiti in quel periodo, infatti, i lavori di messa in sicurezza del piano stradale che a fine 2018 aveva manifestato instabilità gravitazionale

GROTTAMMARE – Indicazioni per la viabilità.

Divieto di transito a Grottammare in via Sant’Agostino a partire da lunedì 3 fino al 14 giugno. Verranno eseguiti in quel periodo, infatti, i lavori di messa in sicurezza del piano stradale che a fine 2018 aveva manifestato instabilità gravitazionale.

L’interruzione è limitata al primo tratto della via che conduce al vecchio incasato e cioè dalla Villa Azzolino (dall’incrocio con via Rossini) alla Chiesa di Sant’Agostino. Per raggiungere il luogo di culto e via Sotto le mura è stato disposto il doppio senso di circolazione nell’ultimo tratto della strada, cioè dalla chiesa all’innesto con via Cagliata. Il flusso viario verrà regolato in modo alternato, tramite l’installazione di impianti semaforici temporanei.

A seguito di accordi con l’impresa affidataria dei lavori, è stato inoltre stabilito che nei giorni di sabato 8 e domenica 9 la via venga ripristinata al transito.

Per accedere al borgo, si consiglia dunque l’utilizzo della Strada Cuprense, sia in ingresso che in uscita.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Lupi Vicenzo srl di San Benedetto del Tronto, al costo complessivo di 25.009,12 euro, finanziato con le risorse ministeriali previste nell’ultima Legge di Bilancio e assegnate ai Comuni per investimenti migliorativi della sicurezza del patrimonio pubblico.

