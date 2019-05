Indaga la Polizia, elicottero in volo. Spavento ma per fortuna nessuna conseguenza a persone

TORTORETO – Assaltano, armi in mano, un portavalori all’esterno dell’ufficio postale di Tortoreto in via Archimede zona lido, malviventi in fuga con il bottino. Il colpo è andato a segno intorno alle 8.30 di questa mattina, 31 maggio, quando, due banditi armati di mitragliatrice hanno atteso il blindato e sono entrati in azione.

Uno di loro ha strattonato un vigilantes, sfilandogli poi una sacca contenente il contante destinato, probabilmente, all’ufficio postale per il pagamento delle pensioni. Poi, con l’ausilio di altri complici, hanno guadagnato la fuga facendo perdere le proprie tracce in auto. Sul posto la Polizia per le indagini e in ausilio i carabinieri, mentre in volo si è alzato un elicottero della Questura.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza a persone. Bottino da 150 mila euro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.