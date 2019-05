Un imprimatur di veridicità, arricchito da un ottimo cast, che unisce attori professionisti (fra gli altri, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi, Erica Zambelli, Patrizia Bollini) ed esordienti, come i due giovani protagonisti, Idamaria Recati e Luigi Navarra, Francesco Yang, 14enne cinese solare e pieno di vita reso disabile da un’ipossia alla nascita, che vive realmente in una casa famiglia e il 40enne Marco Berta, che frequenta da anni un centro diurno dell’associazione.

Trama: Il film è la storia della sedicenne Benedetta, e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia appena aperta nel suo paese dell’entroterra romagnolo. La Casa – rumorosa e stravagante – conta un papà e una mamma, un richiedente asilo appena sbarcato, una ex-prostituta con una figlia piccola, un giovanissimo ex carcerato, due ragazzi disabili e il figlio naturale della coppia. Benedetta è la figlia del sindaco, costretta ad adeguarsi a un ruolo sociale che non le piace affatto. È proprio lei che, attraverso la storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della Casa – guida lo spettatore in un “mondo ai margini” in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma che in realtà sono solo semplicemente molto umani. L’amore, l’amicizia e i valori dell’accoglienza saranno più forti dei pregiudizi e della paura del diverso?

Il film sarà proiettato domenica 2 giugno alle ore 19:10 – in cui è previsto anche un incontro con alcune realtà del territorio che si ispirano ai principi del film e alla ‘Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII’ fondata da Don Oreste Benzi – e lunedì 3 giugno, alle 21,15. Il film è autoprodotto e l’ingresso alla proiezione è di 6,50 intero – 5 euro ridotto.