SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Torneo dei Quartieri, atto terzo ed edizione 2019, è partito a razzo nella serata del 29 maggio al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli. La prima giornata ha riservato delle sorprese.

Nel girone A fa rumore la caduta dei campioni in carica del Trofeo Riviera Oggi: Albula Centro è uscita sconfitta dal confronto con Sant’Antonio per 8 a 2. Il team di Tony Alfonsi vuol portare la coppa a casa, non si nasconde.

Nel girone B vince Salaria contro Marina Centro. Per i bianchi prima caduta sul campo dato che nelle ultime due edizioni avevano perso soltanto la finale 2018 ai calci di rigore. Marina Centro, decimata dalle assenze, si è presentata in campo con soli cinque elementi e nessun cambio. Nonostante l’handicap notevole, la squadra ha dato il massimo e ha ceduto solo nel finale agli “orange”. Match terminato 6 a 4 per Salaria: gli arancioni hanno dimostrato solidità e cinismo. E’ un buon gruppo che vuol riconfermarsi.

Nel girone C vittoria per Mare contro Sentina. Il derby di Porto d’Ascoli ha subito preso una piega positiva nei confronti dei bianchi: partita terminata 10 a 2 e tre punti in cassaforte. Per i viola serata da dimenticare nonostante la grande volontà vista in campo.

Ecco risultati e classifiche girone per girone.

GIRONE A

Albula Centro-Sant’Antonio 2-8 (ha riposato Ragnola);

1) Sant’Antonio 3 (8 gol fatti, due subiti);

2) Albula Centro 0 (2 gol fatti, otto subiti);

3) Ragnola 0

GIRONE B

Marina Centro-Salaria 4-6 (ha riposato Paese Alto);

1) Salaria 3 (6 gol fatti, quattro subiti);

2) Marina Centro 0 (4 gol fatti, sei subiti);

3) Paese Alto 0

GIRONE C

Mare-Sentina 10-2 (ha riposato Agraria);

1) Mare 3 (10 gol fatti, due subiti);

2) Sentina 0 (2 gol fatti, dieci subiti);

3) Agraria 0;

Ecco la seconda giornata che si svolgerà domenica 2 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Ore 17.30: Albula Centro-Ragnola (riposa Sant’Antonio);

Ore 18.30: Marina Centro-Paese Alto (riposa Salaria);

Ore 19.30: Mare-Agraria (riposa Sentina);

CLASSIFICA MARCATORI

1) Bartolomei (Salaria) e Valentini (Mare) 4 gol;

2) Camilli (Sant’Antonio) 3 gol;

3) Massi (Mare), Carboni (Marina Centro) e Shrketa (Sant’Antonio) 2 gol;

4) Massi (Albula Centro), Di Fabio (Sant’Antonio), Cinaglia (Sant’Antonio), Partemi (Albula Centro), Quondamatteo (Sant’Antonio), Alessio Marcozzi (Salaria), Malavolta (Marina Centro), Ariozzi (Marina Centro), Palanca (Salaria), Fiscaletti (Mare), Roma (Sentina), Luca Capriotti (Mare), Di Francesco (Mare) e Cappella (Sentina) un gol;

