SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Settima puntata di Doppia Faccia dopo i nostri approfondimenti pre-elettorali. Condotto da Pier Paolo Flammini, stavolta la parola va al dottor Nicola Baiocchi, presidente del Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”, per la difesa dell’ospedale sulla costa picena.

Fanno l’ospedale a Spinetoli, non possono togliere quello di Ascoli e…

Sapete cosa ha detto Ceriscioli a Fano?

Potremmo avere quattro ambulanze con infermieri dislocate nella Provincia, se solo la Regione…

L’area individuata per il nuovo ospedale è grande come quella per il nuovo ospedale di Pisa con 1700 posti letto e l’università…

A noi non interessa fare politica. Leggiamo i numeri…

Perché Cardiologia sta ad Ascoli?

Ceriscioli? Con noi non ha parlato. Urbinati? Eh…

