SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quinta assoluta in Italia. È questo il risultato conseguito dalla Samb Under 16 di hockey in line, nella finale nazionale disputata a Cittadella, tra le otto squadre meglio classificate nei campionati zonali. La compagine rivierasca ha ottenuto il prestigioso risultato di classificarsi immediatamente alle spalle delle quattro favorite “corazzate” venete.

Alla finale, i Pattinatori Sambenedettesi sono pervenuti grazie al dominio nel Campionato interregionale riservato alle squadre di Emilia Romagna e Marche nel quale hanno nettamente vinto ottenendo dodici vittorie nelle dodici partite disputate.

A rimarcare l’ottimo livello raggiunto a livello nazionale, basterebbe considerare il fatto che nella partita inaugurale contro l’Asiago, la Samb è uscita sconfitta per 8-7, solo a causa di una svista arbitrale, che non ha assegnato il gol del pareggio, nei minuti finali.

Di misura anche la sconfitta per 2-0 nel secondo confronto, contro i veronesi del Montorio. Poi le vittorie contro il Civitavecchia (5-4) e contro i modenesi del Bomporto (6-4) hanno determinato l’accesso alla partita conclusiva per il 5°-6° posto.

Ancora una volta gli avversari sono stati i giovani del Civitavecchia; la Samb, nonostante un netto dominio territoriale, ha sofferto oltre ogni previsione ed è pervenuta al pareggio (3-3) solo nei minuti finali. La disputa si è così decisa ai tiri di rigore e solo la freddezza dei suoi tiratori ha dato ragione ai Pattinatori Sambenedettesi che, alla fine, hanno prevalso per 5-4.

Va sottolineato come, tra le otto finaliste, la Samb sia l’unica rappresentante di un Comune che non dispone di neppure un campo coperto, presentandosi, dunque, a queste partite con difficoltà sia logistiche sia di allenamento.

Ad aggiudicarsi il titolo italiano è stato l’Asiago, rispettivamente davanti a Legnaro, Padova, Montorio, Samb, Civitavecchia, Ferrara e Bomporto.

Questa la squadra dei Pattinatori Sambenedettesi: Carminucci Riccardo, Cimatti Diego, Fineo Carlo, Funari Andrea (capitano), Guerre Valentino, Luzi Alessio, Mucchetti Ivo Perseo, Sirico Chiara, Stanciu Luca, Troiano Gabriele. Portieri: Bellantonio Andrea e Guidotti Riccardo. Allenatore: Tiburtini Luca. Vice: Berardi Fabiola.

