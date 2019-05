RIPATRANSONE – Appuntamento culturale.

Da venerdì 31 maggio entra nel vivo la Festa di San Savino di Ripatransone per le Celebrazioni del Santo Patrono.

Come da tradizione, per accompagnare i momenti della Festa Patrocinata dal Comune di Ripatransone, l’Associazione San Savinoorganizza la XXXI Sagra della Cresciola e la XX Sagra degli Gnocchi. Nel menù tante prelibatezze tra cui le buonissime Cresciole, i tradizionali Gnocchi conditi con Rosso Piceno e Ciauscolo ed altre specialità. Non mancheranno lo speciale “Panino Suino” di Patrizio Moscardelli, dolci, birra e vino delle cantine locali. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30 e saranno allietati da buona musica e tanto divertimento.

La comicità di ‘Nduccio e Stefano Tisi apriranno la serata di venerdì 31 maggio a partire dalle ore 19.30; a seguire, intrattenimento musicale con Settimio. La musica dei Ragazzi della Balloterapia allieteranno la serata di sabato primo giugno .

Il programma delle manifestazioni previsto per domenica 2 giugno avrà inizio dalle ore 9.30 con la Benedizione dei Viaggiatori impartita da Mons. Romualdo Scarponi ed il Corteo di Macchine d’Epoca in memoria di Emidio Cellini, raduno automobilistico che giungerà nella Frazione Ripana partendo dalla Cattedrale di S. Maria della Marina.

Alle ore 11 presso Via della Pace, avrà luogo l’Accoglienza del Quadro di San Savino alla presenza delle locali Confraternite, a seguire, si terrà la processione accompagnata dal Corpo Bandistico “Città di Ripatransone” che giungerà presso la Chiesa Parrocchiale per la Solenne Celebrazione Eucaristica, animata dalla Corale “Mariella Balloni” della Parrocchia di San Filippo Neri.

I festeggiamenti proseguiranno a partire dalle ore 17.30 con l’apertura degli stand gastronomici. Il pomeriggio verrà allietato dalla musica di Elio Giobbi.

Ogni sera sarà attiva la ricchissima Pesca di Beneficenza curata dai Giovani di San Savino con ricchissimi premi in palio.

Il Comitato dei Festeggiamenti invita tutti a partecipare ad un evento all’insegna della tradizione e dell’aggregazione.

