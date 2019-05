SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi è il giorno del “giudizio” per Luigi Di Maio e per i 5 Stelle. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau, infatti, voteranno la fiducia sul Ministro del Lavoro: insomma, dopo il risultato delle Europee i pentastellati si chiedono se Di Maio debba essere ancora il loro leader.

Voterà anche Giorgio Fede, senatore sambenedettese dei 5 Stelle. “Confermerò convintamente la mia fiducia a Di Maio” ci dice il senatore. “Il Movimento si confronta costantemente sui suoi temi più importanti e ritengo sia corretta la scelta di Di Maio di mettersi a disposizione”.

“Abbiamo terminato da poco la riunione congiunta tra tutti i portavoce al parlamento e del governo” annuncia Fede “un incontro opportuno, in cui chiunque ha ritenuto di voler dare il suo contributo lo ha potuto fare, me compreso. Un confronto libero ed approfondito sul responso delle urne per le votazioni Europee e una riunione per definire insieme le azioni per il futuro” conclude.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.