TERAMO – Blitz contro la criminalità a Teramo nei giorni scorsi.

Agenti di Polizia hanno fermato un’auto, in viale Crispi, identificando le persone a bordo.

Dopo aver verificato che l’uomo e la donna presenti, di nazionalità romena e rispettivamente nati nel 1968 e 1987 e residenti in provincia di Chieti, avevano a proprio carico vari precedenti, gli agenti hanno ispezionato il veicolo trovando all’interno del portabagagli tre borsoni contenenti vari generi alimentari e di profumeria poi risultati rubati presso due supermercati “Tigre” e presso “Sì con te” a Teramo.

La merce, poi restituita ai proprietari, è stata quantificata per circa 450 euro.

Denunciati per furto, per i due cittadini romeni è scattato anche il Foglio di Via Obbligatorio del Questore predisposto dalla Divisione Anticrimine che impedisce per tre anni che i ladri rientrino nel territorio.

