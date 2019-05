TERAMO – E’ un ritorno a Teramo quello di Nadia Carletti, Vice Questore della Polizia di Stato che ha assunto la Dirigenza della Sezione della Polizia Stradale di Teramo, in sostituzione di Piero Primi trasferito alla Sezione di Pescara.

La Carletti, infatti, già a fine anni ‘90 era Funzionario in Questura in qualità, dapprima di Dirigente l’Ufficio Personale, per poi passare alla Digos.

Transitata nell’organico dell’Amministrazione Provinciale di Teramo, dove ha comandato il Corpo di Polizia Provinciale, ha poi prestato la propria attività lavorativa nuovamente nella Polizia di Stato presso il Compartimento di Polizia Stradale di L’Aquila, presso le Sezioni di Polizia Stradale di Rieti e di Ascoli Piceno

