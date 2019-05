SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’era anche una delegazione del liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” all’incontro con i registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia che, ieri pomeriggio, sono stati i protagonisti dei “Mercoledì del Circolo”. I due professionisti hanno parlato dei loro lavori, opere che spesso gli sono valse importanti riconoscimenti di carattere anche internazionale.

E sono stati sempre loro a girare il cortometraggio “Il Profumo del Mare”, un’opera musicata da Luigi Pulcini che mostra la città in maniera inedita attraverso un suggestivo viaggio dove memoria e modernità diventano un’unica cosa. Il cortometraggio di Cangetti e Impiglia ha rappresentato la città di San Benedetto all’Expo 2015.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 5 giugno con il professor Giancarlo Brandimarti che guiderà la platea in un viaggio attraverso la storia sambenedettese. L’appuntamento è alle 17 nella sede del Circolo dei Sambenedettesi, in via Bragadin, 1, a San Benedetto.

