SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionessa d’Italia. Questo è il titolo conquistato da Valentina Giommarini, atleta di ginnastica della World Sporting Academy, che ha ottenuto il titolo di Campionessa d’Italia Senior 1 nella prova di Acicastello, in provincia di Catania, che si è svolta dal 24 al 26 maggio. Un risultato di rilievo per la Giommarini e per la Wsa.

La Palacanizzaro di Acicastello si è infatti svolto il Campionato Individuale Gold Gaf 2019 al quale hanno partecipato, dopo aver superato le fasi di qualificazione, quattro ginnaste del Polo Tecnico Federale di San Benedetto della World Sporting Academy.

Sono scese in pedana rispettivamente per le Senior 1, Valentina Giommarini (2003); per le Junior 1, Lai Filippini (2006); per le Junior 2, Rebecca Longo (2005) e Alessia Giovanna Palerma (2005).

Valentina Giommarini venerdì ha conquistato con determinazione il primo gradino del podio nell’All-around (punteggio complessivo sui quattro attrezzi) e il titolo di Campionessa d’Italia Senior 1, accedendo altresì alle finali su quattro attrezzi (Volteggio, Parallele Asimmetriche, Trave e Corpo Libero) che si sono disputate domenica mattina vincendo l’oro al Volteggio e al Corpo Libero.

Lai Filippini, Junior 1, si è classificata 11esima e sfiorando di poco la qualifica per la finale alla Trave.

Alessia Giovanna Palerma e Rebecca Longo, Junior 2, che sull’All-around si sono classificate rispettivamente 12esima e 13esima conquistando, la prima, la finale alla Trave risultando settima e la seconda, quarta alle Parallele Asimmetriche per un solo decimo.

“Non possiamo che essere più che soddisfatti del risultato conseguito dalle nostre giovani atlete che ancora una volta hanno saputo mostrare il livello e la qualità del lavoro svolto in palestra, per quanto ancora penalizzati dalla gestione calcistica della struttura – si legge nella nota della società – Tutti ormai riconoscono alla nostra realtà uno stile espressivo e soprattutto l’alta competenza dei tecnici, tant’è che l’ammirazione per il lavoro svolto viene testimoniato anche dalle società concorrenti in campo nazionale ed internazionale”.

Ora c’è attesa per le finali nazionali a Vic (Barcellona-Spagna) con la Valentina Giommarini e la giovanissima Rebecca Moré (2006) che farà il suo esordio in campo internazionale il 14-15 giugno 2019 con il Club Gimnàstic Osona nella Liga Iberdrola Gimnasia 2019.

