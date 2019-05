SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante i lavori, durati anni, alla vasca di raccolta del Ciip in Via Val Tiberina, il quartiere Agraria col maltempo torna ad allagarsi.

A Riviera Oggi è arrivata al segnalazione di un cittadino, con tanto di foto. “Vorrei segnalare il completo mal funzionamento delle fognature stradali all’incrocio di Via Val Nerina e Via Alfortiville. Nonostante la tanto sbandierata apertura della vasca di raccolta in Via Val Tiberina, nell’incrocio citato si verificano continui allagamenti anche con precipitazioni non eccezionali.

“Da segnalare anche la presenza di forti odori e al presenza di escrementi galleggianti” prosegue il cittadino. “La situazione sta diventando esasperata! Ogni volta che piove dobbiamo subire allagamenti e sentire la puzza che rimane per giorni”.

