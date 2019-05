SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al passo coi tempi. Ma nei modi giusti. L’Associazione Albergatori Riviera delle Palme e Foodiestrip S.r.l. sono liete di annunciare una partnership che s’avvierà a partire dall’estate 2019.

Si tratta di un progetto pilota lanciato dalla piattaforma di recensioni sambenedettese, al quale l’Associazione Riviera delle Palme è stata la prima ad aderire. “Sono sempre molto attento alle nuove tecnologie – commenta Giulio Brandimarti, direttore

marketing dell’Associazione – e ho letto di Foodiestrip sui giornali. Si dice che nessuno è profeta in patria e questo vale anche per la piattaforma. Pur essendo sambenedettese ha una vocazione nazionale ed internazionale, per cui ha raccolto più fuori che all’interno dei confini cittadini. Da qui abbiamo deciso di collaborare a questo progetto, che lancerà l’app all’interno dell’hotellerie e

aumenterà la visibilità delle nostre strutture”.

Foodiestrip è un’azienda nata nel 2016 come startup. In questo ambito è stata finalista del “Premio Cambiamenti 2017” e finalista europea per lo Startup Europe Awards 2017. L’azienda si occupa di recensioni certificate e finora si è dedicata alle attività di ristorazione. Il team di Foodiestrip ha brevettato un sistema di check-in col quale i clienti dimostrano di essere stati nel

locale. Solo dopo una simile certificazione possono recensire tramite questionario. Ciò permette di evitare le false recensioni, un problema che concerne il 35% delle review on line.

Lanciata nel 2018, l’app per cellulare comprende ben 29 diversi tipi di categorie alle quali sono associati numerosi questionari di valutazione, specifici per tipo di locale. A questi se ne aggiungerà un altro relativo all’hotellerie: “Per noi – esordisce Fabrizio Doremi, Ceo di Foodiestrip – è un modo di collaborare con un’associazione di casa nostra e testare il sistema per quanto riguarda gli alberghi. Siamo sicuri che si rivelerà un’esperienza positiva, i cui sviluppi potranno essere allargati anche ad altre realtà, locali e non”.

L’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme” è nata nel 1968 e ad oggi annovera più di 70 strutture affiliate. «L’accordo con Foodiestrip – esordisce il presidente dell’Associazione De Panicis – vuol dare peso alle esperienze gastronomiche offerte dai nostri hotel. Negli anni, le strutture hanno sempre più guardato alla qualità, oltre che alla quantità, dei pasti offerti. Abbiamo osservato, dunque, che le attività meglio inserite nel mercato sono quelle in cui la cucina riveste un ruolo centrale”.

