SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un simbolo del calcio italiano e mondiale in Riviera nei prossimi giorni e non solo.

Parliamo di Christian Vieri. L’ex attaccante di Juve, Atletico Madrid, Lazio, Inter, Milan e della Nazionale Italiana sarà a San Benedetto per ben due occasioni.

La prima il 2 giugno presso la discoteca “La Terrazza” come ospite.

In città tornerà poi per la “Bobo Summer Camp”, torneo di footvolley con ex giocatori di fama mondiale, con molta probabilità a luglio all’ex galoppatoio.

Ad annunciare questi due eventi è stato lo stesso “Bobone nazionale” su Instagram insieme all’ex giocatore di Bari e Inter Nicola Ventola e il comico Pucci.

