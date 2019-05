PORTO SAN GIORGIO – Non solo in Riviera, truffatori in azione anche nel Fermano.

Suonano ai campanelli dei condomini e chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare dei controlli ai contatori dell’Enel senza mostrare l’autorizzazione. E’ accaduto a Porto San Giorgio.

La segnalazione è giunta al sindaco Loira, il quale ha rapidamente provveduto ad informare Carabinieri e Polizia municipale.

Secondo le prime informazioni, raccolte tra ieri sera e la giornata odierna, si tratterebbe di tre persone dall’accento neutro, una delle quali di carnagione scura.

Si raccomanda la popolazione di prestare attenzione e segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine simili circostanze che vengono ritenute sospette.

