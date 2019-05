GROTTAMMARE – Alcune piante di rosmarino e lavanda sono state estirpate nottetempo da ignoti.

E’ accaduto a Grottammare presso le aiuole di piazza Dante Alighieri.

L’area era stata recentemente oggetto di una revisione degli arredi verdi ed era stata ripiantumata con essenze della flora mediterranea.

Il gesto richiama alla mente il recente furto di piante di palme e piante di arancio dalle aiuole di piazza Fazzini. In quel caso, però, gli alberi furono fatti ritrovare nello stesso luogo a qualche giorno di distanza per un probabile ripensamento dell’autore (o degli autori) dell’azione.

La sottrazione di piante e piantine dalle aree verdi della città è una circostanza che caratterizza da sempre questo periodo dell’anno, dedicato al rinnovamento degli arredi pubblici in preparazione della stagione turistica. Tali azioni mettono in evidenza il basso senso civico di chi le compie, in spregio all’opera delle persone che lavorano per aumentare la qualità del patrimonio pubblico e la vivibilità degli spazi comuni.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.