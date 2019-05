CUPRA MARITTIMA – Operazione di polizia ambientale svolta dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto.

L’inchiesta dei finanzieri ha permesso l’individuazione e il sequestro di una vasta area adibita a discarica abusiva di rifiuti , sita nel territorio del comune di Cupra Marittima, nella quale sono stati stoccati ingenti quantitativi di rottami ferrosi, una carcassa d’auto, rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione edilizia.

Area sequestrata, appunto, e denunciato il responsabile.

In particolare, gli accertamenti eseguiti dai militari delle fiamme gialle hanno consentito di appurare che l’area, caratterizzata dalla presenza di rifiuti, era utilizzata abusivamente da una società edile per il deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti essenzialmente dall’attività espletata, in assenza di qualsiasi autorizzazione/documentazione ambientale.

L’intera area di circa 10 mila mq, avente valore di circa 40 mila euro, ed i rifiuti depositati, stimati in circa 475 tonnellate, sono stati sottoposti a sequestro.

L’indiscriminata e reiterata metodologia di deposito sul suolo dei suddetti rifiuti ha determinato la deturpazione dell’intera area, che catastalmente è destinata ad uso seminativo arboreo nonché sottoposta a vari vincoli paesaggistici derivanti dalla prossimità al corso del torrente Menocchia.

Il rappresentante della società è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per “deposito incontrollato e gestione di rifiuti non autorizzata”.

Sono in corso ulteriori indagini ed attività finalizzate, tra l’altro, al corretto recupero e smaltimento dei rifiuti sottoposti a sequestro, al fine del ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile.

In tal senso, in ottemperanza a quanto disposto dal Testo Unico Ambientale sono state notificate al responsabile le prescrizioni, asseverate tecnicamente dall’Arpam di Ascoli Piceno, tese alla bonifica del sito.

