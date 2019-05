GROTTAMMARE – Grandi consensi e presenze duplicate al Grottammare Family Film & Web Series Festival che, giunto alla sua quarta edizione, vanta quest’anno grande risonanza a livello nazionale. Numeroso il pubblico presente in sala e tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco del teatro Kursaal accolti da una perfetta e scintillante padrona di casa il Direttore Artistico Estella Vincenti e dal vice Presidente della Vincenti Production l’attore Edoardo Velo.

Molti i temi trattati, come da consuetudine il Sociale , il Volontariato e la Famiglia sono stati protagonisti indiscussi di questo evento. Diverse le Associazioni presenti, ADMO, AVIS, LA BANCA DEGLI OCCHI, NATALE 365, AIDO, GROTTAMMARE SPORTIVA hanno esposto i loro progetti al pubblico in sala che, nel corso della mattinata, ha votato il preferito. Si è aggiudicata la donazione, Euro 250, di Orsini e Damiani l’Associazione “ Natale 365 ”

La Direttrice Artistica Estella Vincenti ha ringraziato tutti gli sponsor e le attività commerciali di Grottammare senza le quali questo festival non avrebbe potuto prendere vita.

Il Cinema ha avuto grande risalto, tanti i premi assegnati. Cinque sono i riconoscimenti conferiti al regista romano Gianluca Testa. Premio per miglior regista, miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore oltre ad essere premiato per il libro “Arte e scienza dell’attore” ed il metodo attoriale Espressività Generativa™. Sono stati presentati in anteprima i film Riccardo la solitudine dell’ambizione, Il giorno di San Crispino e Bozo Explosion di Gianluca Testa, che formano la trilogia Teatroformattivo ™ sul potere. Le opere Teatroformattivo ™ , già presentate al Festival di Roma e al David di Donatello, puntano non solo all’intrattenimento ma alla crescita personale. Afferma l’attore e regista Gianluca Testa che l’obiettivo è “indagare il rapporto che intercorre tra motivazione, pensiero e azione e guidare ed ispirare gli spettatori creando una profonda esperienza di cambiamento nel pubblico”

Premiato il giovanissimo attore Leone Di Gaetano, allievo del Centro Internazionale Studi Espressività Generativa di Gianluca Testa, che ha commosso il pubblico presente in sala con una toccante esibizione.

Diversi gli attori presenti in sala che hanno visto proiettati film e cortometraggi di cui sono protagonisti. Anwar Kalande ,attore internazionale, per “Riccardo la solitudine dell’ambizione“ regia di Gianluca Testa, l’attrice milanese Silvia Busacca per il cortometraggio “Inlimine” regia Gianluca Testa .

Premio a Laura Capuano per la web series “Il venditore di ispirazioni “ . Premiato il presidente dell’ Associazione il Rompibolle per il musical “ Da Salvo “ed il cantante Franco Neroni per la sua interpretazione “Nottata de lune “

Sono poi intervenuti e premiati Walter Siquini per Breast Unit e Giorgio Rivosecchi nutrizionista.

Premiato l’Assessore del Comune di Tortoreto Giorgio Ripani per il suo grande impegno nel coinvolgere ed avvicinare i giovani a temi e progetti culturali.

Presenti in sala e premiati gli istituti l’Isc per il cortometraggio “ Nessun Parli “ e l’Isc Leopardi classe 5 primaria con il loro omaggio all’Armonia. Premiati anche gli alunni del Liceo Classico San Benedetto Del Tronto per essersi distinti a livello nazionale. Silvia Valleri, Emanuele Colonnella, Eleonora Di Felice e Maria Pasqualini.

Grandi applausi e partecipazione al flash mob organizzato anche quest’anno dalla scuola di danza DanzaArteAcademy , premiata per la miglior coreografia Cristina Orsini. Nel pomeriggio di venerdì hanno avuto luogo i casting per le selezioni del CantaGiro alla presenza del patron Enzo De Carlo ,Remo Francesconi, Carlo Calandri. Casting curati da Oriana Grandi Eventi.

Nel corso della mattinata di sabato si sono svolti i casting di recitazione. Si sono aggiudicate le borse di studio Martina Pasqualini ,Greta Carusi, Anya Di Pasquantonio ,le quali avranno la possibilità di partecipare ad un Workshop di tre giorni a Roma presso il Centro Internazionale Studi Espressività Generativa durante il quale verrà girato un Cortometraggio e un EgShort .

La direttrice Artistica Estella Vincenti ed Edoardo Velo ringraziando tutta l’Amministrazione Comunale ed il sindaco Enrico Piergallini per la loro costante presenza ha dato appuntamento al prossimo anno.

