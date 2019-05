ACQUAVIVA PICENA – “Riqualificazione in via del Cavaliere. Continua il recupero del centro storico di Acquaviva Picena”.

Ad affermarlo è il sindaco Pierpaolo Rosetti: “Il Gal Piceno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – M19.2.A.7.2.A Interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturazione tecnologica, ha riconosciuto un finanziamento di 36.474,94 euro per il progetto di riqualificazione di via del Cavaliere per complessivi 80 mila euro – Ieri sera con variazione di bilancio è stato applicato parte dell’avanzo di amministrazione per la copertura della quota a carico del Comune”.

Rosetti aggiunge: “L’intervento prevede il ripristino della pavimentazione, lo

smantellamento della pavimentazione esistente, la realizzazione di una platea in cls, l’impermeabilizzazione con particolare

riguardo per la zona posta a ridosso degli edifici garantendo un unica linea di compluvio nella mezzeria della sede stradale.

Un altro risultato importante per Acquaviva Picena”.

