SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gruppo di Fratelli d’Italia a San Benedetto esprime soddisfazione per il risultato di FdI che, rispetto alle Europee di cinque anni fa, passa dal 3,42% al 6,43%.

Lo dicono in una nota Giacomo Massimiani, Gianni Balloni e i neo entrati Andrea Assenti, Pierfrancesco Troli e Antonella Croci. “FdI, insieme alla Lega, risulta essere cosi il partito che ha ottenuto la crescita maggiore nel nostro Comune e, a livello regionale, si è affermato divenendo il quarto partito dopo Lega, PD e M5S. Riteniamo inoltre che ci siano margini per crescere ancora e rafforzare il centrodestra che, già nella tornata di ieri, ha dimostrato di essere in forte crescita in città con un incremento complessivo di voti che è passato dal 21,08% del 2014 al 47,32% di oggi”.

“Crediamo inoltre che il voto di ieri abbia rappresentato anche un chiaro segnale che i sambenedettesi hanno voluto dare al modo in cui il PD fa opposizione, del resto parlano i numeri con il PD che passa dal 41,79% delle Europee di cinque anni fa al 21,19% di oggi. Vogliamo fare un ringraziamento di cuore a tutti gli elettori ed elettrici che hanno dato fiducia alla nostra lista a questa tornata elettorale”.

