SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gongolano i democratici sambenedettesi per il sorpasso a livello cittadino (oltre che nazionale) sul M5S. Il segretario comunale Edward Alfonsi scrive: I risultati delle elezioni Europee attestano il Pd nella nostra città al 21,19% e siamo il secondo partito, abbiamo tenuto molto bene ed il dato è in linea con il Pd nazionale. Ritengo che sia un buon risultato e possiamo ritenerci soddisfatti poiché è uno dei migliori risultati a livello regionale ed anche a livello provinciale esprimiamo un numero considerevole di votanti che ci hanno accordato la loro fiducia”

“È certamente un buon punto di ripartenza. Anche e soprattutto in una città in cui siamo forza di opposizione e dove i 5 Stelle che si sono fermati al 20,59% arrivando terzi esprimono un senatore della città e un consigliere regionale. Come già anticipato di recente è in fase di definizione con la segretaria che sarà convocata a breve, il programma degli incontri con i cittadini al fine di avviare un percorso di ascolto e confronto per elaborare e costruire insieme un nuovo progetto innovativo e di rilancio per San Benedetto” termina.

