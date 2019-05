Nella competizione di karate shotokan, svoltasi a Bucarest in Romania, l’atleta di Alba Adriatica ha ottenuto un risultato senza precedenti nella sua carriera

ALBA ADRIATICA – L’azzurro Sandro Pavoni conquista la medaglia di bronzo al campionato mondiale di karate shotokan WSF, svoltosi a Bucarest in Romania. Oltre 1300 gli atleti provenienti da tutto il mondo per contendersi il titolo iridato nelle specialità del Kata e del Kumite, sia individuale che a squadre.

Nella categoria Master l’atleta di Alba Adriatica, dopo aver superato i turni preliminari si arrende in semifinale per 3 a 2 al forte atleta turco che sarà poi battuto nella finale per l’oro dall’altro italiano detentore del titolo iridato Roberto Clemenza del gruppo sportivo dell’Esercito.

Pavoni che è salito sul podio europeo per ben due volte con un secondo ed un terzo posto, non era mai riuscito a farlo in un campionato del mondo, infatti il suo miglior risultato era stato un quarto posto al mondiale di Montecatini Terme nel 2017.

C’è l’entusiasmo dei tecnici Antonacci, Calzola e Rastelli per i risultati raggiunti dalla compagine azzurra nella competizione di massimo prestigio e spessore dove la rappresentativa italiana ha conquistato due ori, due argenti e sette bronzi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.