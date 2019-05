SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sta per concludere il mese di maggio forse peggiore in assoluto, in termini meteo, che si ricordi. Di seguito le previsioni per il Piceno nei prossimi giorni. Soltanto sabato e domenica, se nulla cambierà, finalmente si potrà andare in spiaggia, con temperature oltre i 20 gradi.

Ascoli: martedì cielo nuvoloso e temporali, minima 17 massima 20; mercoledì 29 cielo variabile, vento forte, possibilità di temporali, minima 16 massima 21; giovedì cielo nuvoloso, pioggia nella fase centrale della giornata, minima 12 massima 16.

San Benedetto: martedì cielo nuvoloso con qualche apertura, minima 17 massima 20; mercoledì 29 cielo sereno o poco nuvoloso con possibilità di temporali specie in mattinata, minima 16 massima 22; giovedì cielo nuvoloso con pioggia possibile in mattinata, minima 14 massima 17.

