SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ giunto ormai al termine il quarto anno di esperienza dell’Istituzione Vivaldi nell’ambito dei laboratori dedicati ai bambini più piccoli ed alle mamme in attesa dal sesto mese di gravidanza in avanti: l‘ultimo incontro previsto per l’anno scolastico 2018/2019 avverrà sabato pomeriggio primo giugno.

Il programma prevede oltre i Laboratori, i saluti delle Autorità Comunali, dei membri del Consiglio di Amministrazione (Presidente Francesco Romano, Consigliere Claudia De Angelis e Lorella Di Sante) e gli interventi della Prof.ssa Daniela Tremaroli, direttrice didattico artistica dell’Istituzione e del Coordinatore dei Laboratori il M° Cristiano Corradetti; a seguire una bella esibizione degli allievi del Vivaldi.

Come sempre la partecipazione ai laboratori è gratuita: è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi al cellulare 3498540394.

Alla base dei laboratori il principio che i primi anni di vita del bambino costituiscono una finestra di apprendimento irripetibile per l’acquisizione del linguaggio musicale.

Inoltre, secondo le più accreditate ricerche, studiare musica da piccoli favorisce lo sviluppo cerebrale e rende i bambini più abili nei movimenti.

Nei laboratori è prevista la partecipazione di almeno un genitore: infatti fare musica in famiglia, giocando con la voce e con i suoni, rafforza il legame affettivo tra genitori e figli ed è fonte di benessere per entrambi.

Con i descritti laboratori si conferma l’ampiezza dell’offerta formativa che l’Istituzione Musicale mette a disposizione di tutto il territorio: si parte con “Crescere con la Musica” da 0 a 3 anni, si prosegue con la “Propedeutica Musicale” da 4 a 7 anni, per poi eventualmente scegliere l’apprendimento di uno strumento musicale (Corsi Classici: canto lirico, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello, contrabbasso eOrchestra Giovanile. Corsi Moderni: basso, batteria, canto, chitarra elettrica, jazz, pianoforte).

I docenti dell’Istituzione sono tutti laureati con Diploma Accademico di Secondo Livello presso il Conservatorio (Laurea Magistrale) nella relativa disciplina d’insegnamento, elemento che assicura all’utenza la massima qualità e competenza degli stessi.

Si ricorda infine che dal prossimo mese di settembre saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 (per informazioni Istituzione Vivaldi, Via Giovanni XXIII n. 52, 63074 San Benedetto del Tronto, telefono 0735-594188. Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20. E-mail: info@istitutovivaldi.it; sito internet: www.istitutovivaldi.it; pagine Facebook e Instagram: Istituzione Musicale Antonio Vivaldi).

