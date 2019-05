“Prendo atto del risultato elettorale e faccio i miei migliori auguri al nuovo Sindaco e a tutti i consiglieri eletti nelle liste civiche. Lavorerò anche dai banchi della minoranza per ricostituire un clima di unità nella comunità uscita profondamente divisa da questa tornata elettorale. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questo progetto”.