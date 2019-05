SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro fra veicoli nel pomeriggio del 27 maggio.

A San Benedetto, in via Montagna dei Fiori, incidente stradale. Sul posto personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Sul luogo, per i rilievi, la Polizia Municipale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.