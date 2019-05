SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Duecento alunni “promossi” nella sicurezza in mare. I ragazzi delle classi seconde della scuola Curzi di San Benedetto hanno brillantemente concluso il Progetto Acque Sicure, organizzato dall’Isc Centro, diretto dalla preside Laura D’Ignazi, con l’obiettivo di educare i giovani alla conoscenza del nuoto e al saper stare in acqua.

Gli alunni hanno seguito vere e proprie lezioni di sport acquatici in orario scolastico alla piscina comunale, grazie alla collaborazione con le famiglie, il Comune di San Benedetto e la Sport Up. L’associazione ha messo a disposizione i propri istruttori Giorgio Bruglia, presidente, Massina Silla e Riccardo Laurenzi che hanno coadiuvato gli insegnanti di educazione fisica della scuola.

In questo modo gli alunni hanno potuto apprendere i principali stili del nuoto, assieme alle regole basilari della sicurezza in acqua. Competenze importanti per chi vive in una città di mare, tanto più in vista dell’ormai imminente stagione estiva.

