GROTTAMMARE – “Il successo elettorale della Lega mi pone personalmente un velo di tristezza”.

Così in una nota Umberto Pulcini, rappresentante del Pd di Grottammare, dopo gli esiti delle Europee che hanno visto un netto dominio del partito di Matteo Salvini nelle Marche e non solo.

Il democratico prosegue: “La Lega porterà al parlamento europeo un’idea di Italia che non corrisponde al vero perché i valori europei sono tutt’altro. Il medioevo leghista che si fonda sulla paura e dunque sulla chiusura porterà ad un imbarbarimento della nostra società che ha tanto bisogno di aprirsi e di accogliere”.

Pulcini parla dell’esito di Grottammare: “Il Pd ha tenuto bene sapendo che notoriamente la destra vince e dalle urne esce una sinistra sempre più in affanno. Il Pd di Grottammare darà da oggi in avanti il massimo per riportare tra la gente temi importanti quali lavoro, sicurezza, accoglienza, assistenza e diritti stando vicino alle aziende in difficoltà come Mercatone Uno o Ipersimpy”.

Il politico aggiunge: “Il tempo farà comprendere che non serve annunciare rimpatri se poi non ti occupi di lavoro, tasse, Iva, sicurezza, sanità e opere pubbliche. L’Italia ha bisogno di diventare un paese moderno e connesso realmente. La sfida è complessa i tempi molto stretti. Da oggi siamo pronti nell’accogliere tutti i cittadini, ai nostri incontri, che non si riconoscono in questo risultato e che vogliono contribuire realmente insieme a noi per cambiare le cose”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.