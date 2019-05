ALBA ADRIATICA – Come Martinsicuro, anche Alba Adriatica dà fiducia a Matteo Salvini e al suo partito.

Alle Europee la Lega conquista in città il 44,59%. Secondo posto per Movimento 5 Stelle con 21,13% e terzo piazzamento per Partito Democratico al 14,43%.

Forza Italia e Fratelli d’Italia arrancano a 7,65 e 5%. Elettori 9797, votanti 4690 (47,87%).

Tutti i dati.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.