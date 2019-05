MONTEPRANDONE – La città ha un nuovo sindaco. È Sergio Loggi, che chiude con una vittoria netta sui suoi avversari Orlando Ruggieri e Bruno Giobbi, raggiungendo il 46,57% delle preferenze.

ORE 18 – Le percentuali. Loggi nuovo primo cittadino col 46, 57% dei voti, Orlando Ruggieri raccoglie il 28,96% e Bruno Giobbi il 24,47%. Il neo sindaco: “Pensavo fosse più combattuta ma alla fine abbiamo vinto di oltre mille voti” SOTTO IL VIDEO

Ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale:

Consiglieri di maggioranza: Cossignani Meri, Ficcadenti Christian, Morelli Daniela, Iozzi Roberta, Vallorani Giampietro, Gabrielli Fernando, Romandini Marco, Ciabattoni Marco, Riccio Antonio, Calvaresi Sergio, Censori Martina.

Tre consiglieri di minoranza della lista “Uniti per la città”: Ruggieri Orlando, Capecci Alessio e Grelli Stefania.

Due consiglieri della lista “Futura”: Giobbi Bruno e Lattanzi Marino.

ORE 15.23 Sezione 4: Loggi 44,8%; Ruggieri 32,1% e Giobbi 23,1%.

Ore 15.02. Sezione 5: Loggi 39,6%; Ruggieri 36,4%; Giobbi 24,0%. Sezione 8: Loggi 36,8%; Giobbi 33,2%; Ruggieri 30,0%.

Ore 14.55. Sezione 1: Loggi 63,6%; Ruggieri 21,7%; Giobbi 14,7%. Sezione 2: Loggi 61,3%; 22,8% per Giobbi; 15,9% Ruggieri.

Ore 14.48. Sezione 7: Loggi 39,9%; al secondo posto Ruggieri con il 30,6%. Terzo posto per Giobbi con il 29,5%. Sezione 10: Loggi 41,6%; Ruggieri 32,1%; Giobbi 26,2%.

Ore 14.39. Sezione 3: In testa Loggi con il 43,7%, seguito da Ruggieri con il 34,2%. Ultimo posto Giobbi con il 22,1%. Sezione 6: 45,4% per Loggi, 30,5% per Ruggieri e al terzo posto ancora Giobbi con il 24,1%.

LISTA “FUTURA” CON BRUNO GIOBBI CANDIDATO SINDACO

Almonti Renato, Amabili Gianfranco, Burini Sonia in Vagnarelli, Cantalamessa Luigi, Capriotti Ermanno, Chiarini Giacinto, Ciarrocchi Aleksya, Gabrielli Marcello, Lattanzi Marino, Massacci Tamara, Marcantoni Alfredo, Pazzi Francesco, Perozzi Chiara, Rupilli Anna Maria, Straccia Daniela, Tenisci Loredana in Cipolloni.

LISTA “CITTADINI IN COMUNE” CON SERGIO LOGGI CANDIDATO SINDACO

Sergio Calvaresi, Sara Catalini, Martina Censori, Marco Ciabattoni, Massimiliano Coccia, Meri Cossignani, Christian Ficcadenti, Fernando Gabrielli, Roberta Iozzi, Daniela Morelli, Massimiliano Narcisi, Simone Papili, Anais Pedroni, Antonio Riccio, Marco Romandini, Giampietro Vallorani.

LISTA “UNITI PER LA CITTA'” CON ORLANDO RUGGIERI CANDIDATO

Emerenziana Cappella 1979, Jessica Amadio 1989, Ketty Benigni 1989, Serena Calvaresi 1986, Antonio Camilli 1993, Alessio Capecci 1989, Stefano Ciampini 1970, Federica Coroneo 1994, Fabio Fares 1981, Stefania Grelli 1973, Ariano Olivieri 1979, Davide Sassaretti 1989, Alessandro Savino 1990, Jacopo Spinozzi 1998, Sara Straccia 1990, Alessia Vannicola 1989

