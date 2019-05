CUPRA MARITTIMA – In attesa del dato delle comunali, Cupra Marittima si sveglia avvolta nei vessilli della Lega che ottiene un risultato in linea con le storiche vallate lombarde dove il Carroccio è nato. Oltre il 45% delle preferenze è andato al partito di Salvini. Resta poco per gli altri ma si segnala in questo caso un Pd, pur sotto al 20%, che supera abbondantemente il M5S, primo partito appena un anno fa.

