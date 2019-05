SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo della scorsa estate, tornano anche quest’anno i SUMMER CAMP 2019, i Centri Estivi destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni organizzati dalla Collection Atletica Sambenedettese che si terranno presso il Campo Scuola di Atletica Leggera a San Benedetto del Tronto, dal 10 giugno al 9 agosto.

La formula di questo anno si baserà su un format innovativo e particolarmente attrattivo che, oltre a prevedere attività sportive, giochi, divertimento, uscite settimanali al mare ed escursioni culturali-ricreative, darà spazio anche a lezioni di lingua inglese tenute da insegnanti madre lingua e ad attività ludico-didattiche finalizzate a percorsi di educazione ambientale che consentiranno ai partecipanti di conoscere l’ambiente, le problematiche che lo riguardano e le buone pratiche per salvaguardarlo.

Il Camp avverrà dal lunedì al venerdì sotto la guida di istruttori qualificati FIDAL e di uno staff altamente qualificato di grande esperienza e si svolgerà dalle 8,30 del mattino alle 16.00, nello splendido impianto di Atletica Leggera sito in Zona Ragnola in via Sgattoni: 5000 mq di verde e strutture oltre ad un pistino al coperto che consentirà l’attività del Campus anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

La Collection Atletica Sambenedettese offrirà la massima flessibilità per rispondere alle esigenze di ogni famiglia attraverso proposte diversificate, sia settimanali che mensili, che prevedono pacchetti costruiti insieme agli utenti con alcune promozioni per le famiglie numerose che iscrivono più di un bambino.

Il Summer Camp 2019 consentirà di praticare attività motorie all’aria aperta, vivendo l’estate all’insegna dello sport, del divertimento, dell’apprendimento, della socializzazione e dell’educazione ambientale , attraverso un intenso programma di attività stimolanti quali : Atletica Leggera, Calcio, Pallavolo, Pittura, Balli, Giochi di gruppo, Laboratori, Inglese, Educazione Ambientale, Gite al Mare ed Escursioni ricreative.

Tutti i partecipanti al Summer Camp 2019 che si iscriveranno, riceveranno in omaggio un meraviglioso WELCOME KIT composto da zaino, T-Shirt e cappello oltre ad una tessera di sconto del 10% valida presso i fast food MC DONALD’S di San Benedetto del Tronto, Colonnella, Ascoli Piceno e Porto San Giorgio.

Il SUMMER CAMP 2019: un’ indimenticabile avventura educativa per un’ ESTATE ADDOSSO.

