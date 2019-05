SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nello straordinario successo della Lega a San Benedetto, eco dei risultati eclatanti del Carroccio in tutta Italia, c’è sicuramente anche il contributo di Leo Bollettini, imprenditore sambendettese candidato per la Lega alle elezioni europee.

Ben 1018 le preferenze nella sola San Benedetto per Bollettini, dove la Lega si è imposta come primo partito col 34 per cento dei consensi.

