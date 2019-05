SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nel pomeriggio del 26 maggio.

Al confine tra San Benedetto e Martinsicuro una moto è caduta per cause in fase di accertamento, sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.

Il centauro è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza.

