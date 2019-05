Dinamica in fase di accertamento. In ausilio i pompieri

VAL MENOCCHIA – Tragico frontale nel pomeriggio del 26 maggio.

Sulla Val Menocchia incidente stradale fra due auto, impatto violento.

Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte ma è stato segnalato purtroppo un morto.

Cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Al momento non si conosce l’identità della persona deceduta.

In ausilio i Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTI La persona deceduta è un ripano, classe 1978. Ferito e portato in ospedale un ragazzo di Spinetoli, classe 1993. Secondo i primi rilievi la Peugeot guidata dal ripano ha invaso l’altra corsia, probabilmente per la strada bagnata dalla pioggia, prendendo in pieno la Golf del ragazzo di Spinetoli. Quest’ultimo è stato portato all’ospedale di San Benedetto, non è in pericolo di vita.

