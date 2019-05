ASCOLI PICENO – I dati dell’affluenza ai seggi per le elezioni Europee 2019. In molti comuni del Piceno si vota anche per l’indicazione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e questo influenza molto le differenze tra i vari comuni: ad esempio ad Ascoli ha votato quasi il 16% di elettori in più che a San Benedetto. Mediamente l’affluenza è appena superiore rispetto allo stesso orario di cinque anni fa.

