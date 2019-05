Non solo elezioni amministrative nel Piceno che oggi vota per rinnovare le amministrazioni in 23 comuni su 33. Ci sono amnche le elezioni europee. Urne aperte dalle 7 alle 23 con spoglio immediato mentre per le comunali le urne verranno aperte sonolo nel primo pomeriggio di domani, lunedì 27 maggio.

I DATI DELLE AFFLUENZE ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PICENO ALLE 12

PROVINCIA ASCOLI, DATO MEDIO 17,35 (PRECEDENTI ELEZIONI 2014: 17,37)

ACQUASANTA TERME 10,89 (5,64)

ACQUAVIVA PICENA 14,67 (12,25)

APPIGNANO DEL TRONTO 11,64 (13,03)

ARQUATA DEL TRONTO 9,77 (9,86)

ASCOLI PICENO 17,06 (18,42)

CARASSAI 20,19 (19,21)

CASTEL DI LAMA 14,17 (22,25)

CASTIGNANO 18,07 (18,79)

CASTORANO 21,14 (21,88)

COLLI DEL TRONTO 23,15 (21,95)

COMUNANZA 20,45 (21,31)

COSSIGNANO 21,86 (17,65)

CUPRA MARITTIMA 20,13 (22,45)

FOLIGNANO 21,97 (21,88)

FORCE 11,22 (7,96)

GROTTAMMARE 15,68 (14,56)

MALTIGNANO 18,62 (21,73)

MASSIGNANO 21,58 (22,65)

MONSAMPOLO DEL TRONTO 18,85 (19,79)

MONTALTO DELLE MARCHE 21,50 (22,04)

MONTEDINOVE 25,99 (17,81)

MONTEFIORE DELL’ASO 18,77 (21,38)

MONTEGALLO 15,37 (9,85)

MONTEMONACO 30,27 (23,87)

MONTEPRANDONE 21,92 (18,57)

OFFIDA 23,02 (19,26)

PALMIANO 27,32 (27,57)

RIPATRANSONE 13,17 (13,56)

ROCCAFLUVIONE 24,99 (22,18)

ROTELLA 30,47 (24,87)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 14,13 (14,06)

SPINETOLI 20,72 (18,88)

VENAROTTA 24,89 (20,09)

(dati Eligendo)

