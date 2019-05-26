ASCOLI PICENO – Non solo elezioni amministrative nel Piceno che oggi vota per rinnovare le amministrazioni in 23 comuni su 33. Ci sono anche le elezioni europee. Urne aperte dalle 7 alle 23 con spoglio immediato mentre per le comunali le urne verranno aperte solo nel primo pomeriggio di domani, lunedì 27 maggio.7
AFFLUENZA ORE 19 (dati percentuali)
DATO MEDIO PROVINCIALE 50,03
ACQUASANTA TERME 33,63
ACQUAVIVA PICENA 40,81
APPIGNANO DEL TRONTO 39,55
ARQUATA DEL TRONTO 31,46
ASCOLI PICENO 54,14
CARASSAI 49,53
CASTEL DI LAMA 42,31
CASTIGNANO 53,22
CASTORANO 58,85
COLLI DEL TRONTO 62,33
COMUNANZA 60,11
COSSIGNANO 54,54
CUPRA MARITTIMA 55,32
FOLIGNANO 58,02
FORCE 34,72
GROTTAMMARE 42,98
MALTIGNANO 56,35
MASSIGNANO 56,35
MONSAMPOLO DEL TRONTO 55,07
MONTALTO DELLE MARCHE 58,34
MONTEDINOVE 59,03
MONTEFIORE DELL’ASO 50,68
MONTEGALLO 39,14
MONTEMONACO 70,96
MONTEPRANDONE 57,24
OFFIDA 63,40
PALMIANO 57,92
RIPATRANSONE 38,17
ROCCAFLUVIONE 67,62
ROTELLA 67,41
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 41,38
SPINETOLI 59,87
VENAROTTA 61,72
I DATI DELLE AFFLUENZE ALLE ELEZIONI EUROPEE NEL PICENO ALLE 12
PROVINCIA ASCOLI, DATO MEDIO 17,35 (PRECEDENTI ELEZIONI 2014: 17,37)
ACQUASANTA TERME 10,89 (5,64)
ACQUAVIVA PICENA 14,67 (12,25)
APPIGNANO DEL TRONTO 11,64 (13,03)
ARQUATA DEL TRONTO 9,77 (9,86)
ASCOLI PICENO 17,06 (18,42)
CARASSAI 20,19 (19,21)
CASTEL DI LAMA 14,17 (22,25)
CASTIGNANO 18,07 (18,79)
CASTORANO 21,14 (21,88)
COLLI DEL TRONTO 23,15 (21,95)
COMUNANZA 20,45 (21,31)
COSSIGNANO 21,86 (17,65)
CUPRA MARITTIMA 20,13 (22,45)
FOLIGNANO 21,97 (21,88)
FORCE 11,22 (7,96)
GROTTAMMARE 15,68 (14,56)
MALTIGNANO 18,62 (21,73)
MASSIGNANO 21,58 (22,65)
MONSAMPOLO DEL TRONTO 18,85 (19,79)
MONTALTO DELLE MARCHE 21,50 (22,04)
MONTEDINOVE 25,99 (17,81)
MONTEFIORE DELL’ASO 18,77 (21,38)
MONTEGALLO 15,37 (9,85)
MONTEMONACO 30,27 (23,87)
MONTEPRANDONE 21,92 (18,57)
OFFIDA 23,02 (19,26)
PALMIANO 27,32 (27,57)
RIPATRANSONE 13,17 (13,56)
ROCCAFLUVIONE 24,99 (22,18)
ROTELLA 30,47 (24,87)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 14,13 (14,06)
SPINETOLI 20,72 (18,88)
VENAROTTA 24,89 (20,09)
(dati Eligendo)
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