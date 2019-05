SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna per il terzo anno consecutivo il “Trofeo Riviera Oggi”, il torneo di calcio a 5 in cui si sifdano i quartieri di San Benedetto. Il via il prossimo 29 maggio alle 20 e 30 con le prime tre partite dei gironi.

Sono 9 i quartieri partecipanti per quest’anno: Albula Centro, Marina Centro, Mare (le prime tre classificate dello scorso anno, in ordine) e poi i quartieri Salaria, Paese Alto, Sant’Antonio, Ragnola, Agraria e Sentina.

Ecco i Gironi che abbiamo sorteggiato questo pomeriggio presso lo chalet Baia Blanca di Grottammare. Il torneo si struttura in una fase a gironi con partite di andata e ritorno. Si qualificano direttamente alla semifinale del 23 giugno le tre prime classificate di ciascun girone. La quarta semifinalista uscirà fuori da un triangolare che si terrà la sera del 19 giugno.

GIRONE A

Albula Centro

Sant’Antonio

Ragnola

GIRONE B

Marina Centro

Salaria

Paese Alto

GIRONE C

Mare

Sentina

Agraria

Ecco il calendario

1^ giornata di andata. Mercoledì 29 maggio

Ore 20 e 30: Albula Centro-S.Antonio (riposa Ragnola)

Ore 21 e 30 Marina Centro-Salaria (riposa Paese Alto)

Ore 22 e 30 Mare-Sentina (riposa Agraria)

2^ giornata di andata. Domenica 2 giugno

Ore 17 e 30: Albula Centro-Ragnola (riposa S.Antonio)

Ore 18 e 30: Marina Centro-Paese Alto (riposa Salaria)

Ore 19 e 30: Mare-Agraria (riposa Sentina)

3^ giornata di andata. Mercoledì 5 giugno

Ore 20 e 30: Sentina-Agraria (riposa Mare)

Ore 21 e 30: Salaria-Paese Alto (riposa Marina Centro)

Ore 22 e 30: S. Antonio-Ragnola (riposa Albula Centro)

1^ giornata di ritorno. Domenica 9 giugno

Ore 17 e 30: Sentina-Mare (riposa Agraria)

Ore 18 e 30: S.Antonio-Albula Centro (riposa Ragnola)

Ore 19 e 30: Salaria-Marina Centro (riposa Paese Alto)

2^ giornata di ritorno. Mercoledì 12 giugno

Ore 20 e 30: Ragnola-Albula Centro (riposa S.Antonio)

Ore 21 e 30: Agraria-Mare (riposa Sentina)

Ore 22 e 30: Paese Alto-Marina Centro (riposa Salaria)

3^ giornata di ritorno. Domenica 16 giugno

Ore 17 e 30: Paese Alto – Salaria (riposa Marina Centro)

Ore 18 e 30: Ragnola-S.Antonio (riposa Albula Centro)

Ore 19 e 30: Agraria-Sentina (riposa Mare)

Mercoledì 19 giugno: Quarti di Finale. Dalle 20 e 30 tre partite per un triangolare fra le seconde classificate dei gironi. La vincitrice raggiunge in semifinale le tre prime classificate dei gironi.

Domenica 23 giugno: semifinali

26 giugno/30 giugno (data da decidere): finalina 3°-4° posto e finalissima

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.