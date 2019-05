Diverse squadre già pronte per contendersi il titolo di campione estivo. C’è tempo per iscriversi fino al 21 giugno

MARTINSICURO – Torna il torneo di calcio a 5 Oasi Club, l’appuntamento sportivo, diventato un must dell’estate truentina, che quest’anno festeggia la sesta edizione. Diverse già le squadre iscritte che promettono grande battaglia per riuscire a strappare di mano il titolo all’Atletico Mongufo e, soprattutto, per portarsi a casa trofeo, lonza, salame e caciotta.

Ed è proprio questo particolare montepremi la chiave del successo di questa longeva manifestazione, organizzata dall’Asd Oasi Sport del presidente Gianmarco Ilardi.

“L’idea è nata sei anni fa – le parole di Ilardi – proprio per offrire un format diverso rispetto ai vari tornei estivi che vengono organizzati in zona ogni estate. Abbiamo pensato più a un evento di aggregazione che a una competizione sportiva vera e propria. Con il passare degli anni, però, vi posso assicurare che lo spirito goliardico è cresciuto di pari passo con il tasso tecnico delle squadre partecipanti. Quindi ci aspettano sicuramente nuove serate di spettacolo e divertimento”.

C’è tempo fino al 21 giugno per iscriversi poi, dal 24, tutti in campo. L’unico costo da sostenere è di 25 euro per ogni giocatore che parteciperà. Per maggiori informazioni chiamare il numero 331 3545874 – Gianmarco.

