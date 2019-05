SAN BENEDETTO “Fusco rimane, in settimana preparo la fideiussione per iscrivere la Samb e poi inizieremo a valutare i nomi per il prossimo allenatore della Samb”. Poche parole per il patron Franco Fedeli, che abbiamo sentito poco fa al telefono.

Poche parole ma che vogliono dire molto in questo periodo. Di fatti è ormai certo che il presidente iscriverà la Samb e, dopo un incontro chiarificatore avvenuto stamattina a Pomezia, terrà anche il Ds Pietro Fusco per la prossima stagione. L’ultima parte della sua frase, poi, fa presagire, indirettamente, che Giuseppe Magi non sarà confermato.

