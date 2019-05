SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sarà da ridere, domenica 26 maggio, in occasione del 12° Raduno Nazionale Piaggio Si, a San Benedetto del Tronto.

Ci sarà da ridere in quanto il Circo è il filo conduttore del raduno organizzato dal Team Polverone al 2%, sempre rinnovando lo slogan “Tiralo fuori e vieni con noi!” creato dal simpatico gruppo capitanato dal presidente Camillo Brandimarti.

Certamente sarà ancora una volta un Polverone, in tema con il nome dell’Associazione, Team Polverone al 2%, che raduna gli amanti del Vintage Piaggio Si, ma questa volta sarà ancora più variopinto, visto il tema scelto per l’edizione 2019. Altra cosa certa, saranno i colori dei mitici Sì, ovvero rosso, nero, giallo, verde, in sella ai quali, nei vari modelli, del ciclomotore prodotto dal 1978 al 2001 dalla casa motociclistica italiana Piaggio, ci saranno centauri provenienti da diverse città delle Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio.

Si ritroveranno domenica, alla rotonda di Porto d’Ascoli, in piazza Salvo D’Acquisto, per il raduno nazionale che gode del patrocinio del comune di San Benedetto del Tronto, ancora una volta quale partner primario la Pepsi Cola, e a livello locale Meletti, La Batteria, macelleria Da Ze`, Caffè del Marinaio e Cantina Biagi. Ritrovo, dunque, alle ore 8.30, alle ore 10 partenza polverosa, tour del lungomare, proseguendo ad Alba Adriatica e infine verso Colonnella, con ristoro alla Cantina Biagi. Il momento aggregativo e gastronomico si svilupperà al Ristorante Bellavista di Colonnella, con la consegna dei riconoscimenti ai vari gruppi presenti.

Per informazioni 0735 658478.

