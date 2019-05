In vista della chiusura della campagna elettorale prevista questo venerdì 24 maggio a Mezzanotte i due comuni si apprestano ad accogliere gli ultimi comizi dei propri candidati sindaco

CUPRA MARITTIMA/MASSIGNANO – Anche Cupra e Massignano si apprestano ad affrontare questo weekend elettorale. Di seguito elenchiamo gli ultimi appuntamenti programmati per questo venerdì 24 maggio da parte dei tre candidati sindaco.

CUPRA MARITTIMA

Marino Mecozzi (Uniti Per Cupra). Incontro presso “Bar Toto” alle ore 21 in via Adriatica Nord

Alessio Piersimoni (SìAmo Cupra). Incontro in Piazza Possenti ore 21.15. Incontro presso lo chalet “La Sirenella” in via Nazario Sauro 11 Cupra Marittima

Luca Vagnoni (Cupra Obiettivo Comune). Incontro in Piazza Possenti ore 22

MASSIGNANO

Enrico Fioroni (Massignano che Ascolta) Incontro presso “Hotel Rivamare” in via Montecatino 59

Massimo Romani (Massignano Cambia). Incontro in Piazza Garibaldi ore 21.15

Walter Speca (Massignano Nel Cuore). Incontro nella piazza antistante la Scuola Primaria

