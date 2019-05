MONTEPRANDONE – Tra circa 48 ore i cittadini saranno chiamati alle urne per l’elezione del nuovo sindaco della città di Monteprandone e le varie formazioni politiche si preparano agli ultimi incontri con i cittadini prima del fatico giorno del voto.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

Sergio Loggi. Il candidato sindaco per la lista “Cittadini in Comune” incontrerà la cittadinanza venerdì 24 maggio alle ore 21 in Piazza dell’Unità.

Bruno Giobbi. Il comizio di chiusura del candidato di “Futura” avrà luogo alle ore 22 del 24 maggio in Piazza dell’Unità.

Orlando Ruggieri. Il candidato sindaco di “Uniti per la Città” chiuderà la campagna elettorale con il comizio finale alle 23 in Piazza dell’Unità.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.