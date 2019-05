SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvia a conclusione il ricco calendario di appuntamenti di “Maggio è mamma”, coordinati dal Settore delle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto con la collaborazione delle scuole, le associazioni e le cooperative del territorio, che ha visto succedersi, nel mese dedicato alla mamma, ben 32 iniziative rivolte a tutte le fasce d’età grazie alla sinergia con i servizi socio-educativi comunali e i luoghi di aggregazione cittadini.

Questi gli ultimi appuntamenti:

Sabato 25 maggio

– dalle 17, in piazza Matteotti, a cura di A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down, è in programma “Downtour”, ritrovo con le Vespe del “Vespa club” di San Benedetto del Tronto.

– alle 10, alla palestra del Centro Sociale “Primavera” “Progetto 0-100: “Nonni e bambini in movimento e in divertimento”, a cura dell’associazione “Arena Fitness”, rivolta a bimbi e nonni.

– alle 15, al Centro ludico Polivalente di via Gronchi, “Ludorienta – L’Albero delle scelte” con “Life style design”, laboratorio ludico – esperienziale per favorire la riflessione dei ragazzi sulla costruzione di un futuro, basato sui talenti e valori personali, e sulle motivazioni. Verrà allestito un Info – Point dell’Unità di strada (a cura della cooperativa Cooss Marche in collaborazione con l’InformaGiovani” e il Centro di Aggregazione Giovanile “G. Antonini”).

– alle 16,30, uscita in mare a bordo del motopeschereccio “Nina Madre” per un viaggio tra passato e presente nella vita marinara (a cura della cooperativa “Veritatis Splendor” in collaborazione con la “Lega Navale Italiana” e l’associazione “Pescatori sambenedettesi” e in raccordo con il centro ludico polivalente di v. Manzoni). Iniziativa rivolta a bambini e genitori, necessaria l’iscrizione presso il centro ludico di via Manzoni.

Lunedì 27 maggio

– alle 11, al Centro Diurno “Giardino dei Tigli” via Luciani, laboratorio “Benessere con il movimento per i care – givers dei soggetti affetti da Alzheimer e diversamente abili” (a cura dell’associazione “Arena Fitness”).

Martedì 28 maggio

– alle 18, al salone parrocchiale di San Filippo Neri, incontro “La bellezza di essere padre e madre”, in raccordo con il Centro ludico polivalente di v. Manzoni (a cura della cooperativa “Veritatis splendor”, in collaborazione con la Casa Famiglia “Nain”).

Mercoledì 29 maggio

– alle 17, nella sala consiliare, incontro rivolto a genitori, educatori ed insegnanti dal titolo “Aspettando il primo giorno di scuola all’infanzia” a cura della neuropsicologa Laura Angelini.

Giovedì 30 maggio

– alle 16,30, al Centro sociale “Primavera”, festa “Ludotechi-amo le nonne e i nonni” (a cura della cooperativa. “Veritatis Splendor” in raccordo con il Centro ludico polivalente di via Manzoni).

Le iniziative di “Maggio è mamma” hanno tutte lo scopo di promuovere, nell’ottica “0-100”, la genitorialità, l’educazione dei più piccoli e degli adolescenti, con il valore aggiunto dell’incontro – confronto che arricchisce le diverse generazioni nell’ottica di una visione di una comunità educante e inclusiva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici degli uffici comunali di riferimento: 0735-794324; 0735-794303; 0735-794557.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.