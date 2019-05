SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’evento sportivo dell’estate in Riviera è di certo il test match Italia-Russia in programma il 17 agosto al Riviera delle Palme, unico match ufficiale degli azzurri prima del mondiale giapponese al via il 20 settembre.

L’Unione Rugby San Benedetto, che si occupa dell’organizzazione realizzerà un villaggio sportivo promozionale in centro nei giorni precedenti la partita, già a partire dal 12 di agosto visto che la nazionale arriverà in città l’11 agosto. Un’area “Terzo

tempo” sarà poi installata nella zona antistante lo Stadio Riviera delle Palme il 16 e 17 agosto.

Il comune dà un contributo economico per la realizzazione dell’evento pari a 10 mila euro.

