SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora bella musica. Venerdì 24 maggio si concluderà il ciclo di concerti all’Edelweiss, frutto della collaborazione con l’associazione “Prima Persona Plurale”, con l’esibizione della band “I segreti“.

I Segreti sono Angelo Zanoletti (voce – tastiera – synth), Emanuele Santona (basso) e Filippo Arganini (batteria) e vengono da Parma. Gli Anni Ottanta non li hanno vissuti, ma ne amano il sound e il gusto retrò, cosi come amano i grandi cantautori italiani e la nuova scena itpop. Dopo le prime esperienze in giro per l’Italia iniziano nel 2017 un percorso artistico che li porterà alla pubblicazione di “Qualunque cosa sia“ che in pochissimo tempo diventa uno dei dischi d’esordio più ascoltati nella scena itpop italiana ( Quasi 2 milioni di streaming). Dal 12 ottobre 2018 ad oggi hanno collezionato oltre 40 date in giro per l’Italia e, per la prima volta, si esibiranno anche a San Benedetto del Tronto.

La serata avrà inizio a partire dalle ore 22,30 e chiude il palinsesto offerto dall’Edelweiss e da Prima Persona Plurale: un’esperienza ricca di soddisfazioni che tornerà a proporre live gratuiti dal prossimo autunno.

