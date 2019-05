L’associazione intende precisare: “Non facciamo raccolte fondi porta a porta o visite informative dei nostri servizi. Chiamate le Forze dell’Ordine in tal caso”

GROTTAMMARE – E’ allerta truffa nel nostro territorio per la presenza di alcune persone che si spacciano per dipendenti di una nota onlus per poter entrare nelle abitazioni, specialmente di anziani.

A lanciare l’allarme è l’Anfaas Grottammare: “Falsi operatori bussano alla porte delle vostre case, fate attenzione. Non sono assolutamente membri della nostra Onlus, ci sono arrivate delle segnalazioni in merito”.

L’associazione, che si occupa delle persone con disabilità intellettive e relazionali, precisa: “Non facciamo raccolte fondi porta a porta o visite informative dei nostri servizi. Chiamate le Forze dell’Ordine in tal caso e segnalateci l’anomalia. Mi raccomando, occhi aperti”.

