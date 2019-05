GROTTAMMARE – L’appuntamento con le urne del giorno 26 maggio per il rinnovo dell’Europarlamento è sempre più vicino.

Interesserà 13.042 elettori grottammaresi.

Gli elettori residenti all’estero nei paesi dell’Unione Europea sono 246 e voteranno nei rispettivi paesi di residenza. Gli elettori residenti all’estero nei paesi extra UE sono 336 e potranno votare solo se torneranno in Italia. Gli elettori comunitari sono 35, dieci dei quali iscritti per la prima volta.

Non ci sono state richieste di voto a domicilio (spettante a elettori affetti da infermità grave).

Tra le curiosità, l’ufficio Elettorale riferisce che gli elettori più giovani sono Lorenzo M. (22/05/2001), che vota nella sezione 7, e Marta S. (26/05/2001), che vota nella sezione 11. L’elettrice meno giovane ha 102 anni: è Antonietta M. (classe 1916), voterà nella sezione 7.

Le votazioni si svolgeranno nei 15 seggi allestiti nelle quattro sedi scolastiche di viale Garibaldi (sezioni dalla 1 alla 5), piazza Giovanni XXIII (sezioni 6-7), via Dante Alighieri (sezioni dalla 8 alla 10) e via Toscanini (sezioni dalla 11 alla 15). Tutti gli edifici sono privi di barriere architettoniche, con servoscala, ascensori e cabine adatte ai portatori di handicap. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio. Immediatamente dopo si procederà allo scrutinio.

Il personale addetto all’ufficio Elettorale rimarrà a disposizione dell’elettorato per qualsiasi chiarimento sulle modalità di espressione del voto, oltre che per assistenza e accesso a tutta una serie di servizi legati all’esercizio del voto:

–consegna tessere elettorali smarrite: in questo caso è possibile rivolgersi direttamente in Comune anziché denunciarne lo smarrimento ai carabinieri. L’ufficio elettorale provvederà in tempo reale alla consegna della nuova tessera. E’ necessario, però, presentarsi con un documento di identità;

–servizio di trasporto alle sedi elettorali: è possibile prenotarsi al numero 0735.739201 per usufruire della navetta gratuita domicilio-seggi. Il servizio verrà svolto nei seguenti orari dalle 10 alle 12 di domenica 26 maggio;

–voto assistito: per quanti, per impedimento fisico permanente o temporaneo, avessero necessità di essere accompagnati nella cabina elettorale, è bene sapere che l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (da dimostrare con la tessera elettorale) e che occorre munirsi di certificato medico.

Nei giorni antecedenti la tornata elettorale, i medici abilitati della A.O. di Medicina Legale Area Vasta 5 (Piazza Nardone, Galleria Nardone – San Benedetto del Tronto) assicureranno il servizio di rilascio dei certificati.

-espressione delle preferenze: è importante sapere che gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze; se ne esprimono più di una, queste devono essere per candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza espressa per il candidato dello stesso sesso.

Sul sito internet del Comune (www.comune.grottammare.ap.it), saranno pubblicati i risultati delle votazioni man mano che perverranno dai seggi.

